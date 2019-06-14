日職》巨人左投生涯未輸過球 大王一棒粉碎最長無敗紀錄

王柏融致勝2分彈，讓高木京介吞下入團以來的生涯首敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿「大王」王柏融今天從巨人左投高木京介手中擊出致勝2分彈，這發主場首轟對王柏融意義重大，不僅幫助球隊1分險勝，也賞給保有日職最長連續出賽未吞敗的高木京介，入團以來的「生涯首敗」。

王柏融在7局下3：3、一壘有人的局面，相中巨人左投高木京介的138公里的卡特球，擊出右外野超前2分彈，這發全壘打也成為決定勝負的分水嶺，火腿終場就以5：4贏球，王柏融賽後受訪時表示，當時中田翔敲安扳平戰局，自己上場也想把壘上跑者送回來，希望可以演出逆轉秀。王柏融敲出個人日職生涯第3轟，也是在主場札幌巨蛋敲出的首轟，此役合計4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，連續7場有安打，打擊率也升至3成03。

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高木京介後援0.2局被敲3支安打，失3分，包括1發全壘打，苦吞生涯首敗，他自2011年以第四指名加盟巨人以來，至今從未吞下敗仗，2016年因為參與棒球賭博，最後遭日職禁賽1年，他也被巨人處500萬日圓罰款並解約，2017年3月27日以育成選手身分，再度重回巨人軍，去年重返一軍舞台。

29歲的高木京介賽前保有連續164場出賽無敗績的日職紀錄，不過今天卻被大王一棒中斷。高木京介本季出賽23場投23.1局，繳出2勝1敗、5個中繼點和防禦率3.47的成績。

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