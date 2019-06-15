中職》離開職棒五年… 黃志龍為何現身味全龍測試會？

前讀賣巨人、統一獅投手黃志龍現身味全龍測試會。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕在味全龍測試會上，滿是揮灑春青汗水的年輕氣味中，出現一名身材不太像運動員的選手，他是從2014年就離開職棒賽場的前讀賣巨人、統一獅投手黃志龍。今年已滿30歲的他，許給自己一個重新出發的機會。

「打球這件事就是從小喜歡，中間（職業生涯）走得不順，但過去就過去了。」黃志龍豁達地說。曾經擁有過人天賦的他，走過日職豪門巨人，又曾是獅隊第一指名的「志龍大仔」，從不缺乏外界期待，卻也始終回應不了這些期待。

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2014年遭獅隊釋出後，四處找其他球隊測試沒有下文，轉戰業餘球隊，又在2016年面臨人生考驗。「那年我爸爸過世，達不到崇越想要的成績⋯」黃志龍說。那是他最後一次在球隊打球，為了扛家計，成了上班族，放下棒球整整一年。

然而，空閒時會收看職棒、關心業餘棒球的他，逐漸想念球場這個舞台。離隊第二年，黃志龍開始自主訓練，偶爾和過往同學、學弟相約打壘球，發現手感不差，萌生想回職棒的想法，恰逢味全龍成為中職第五隊，「看到消息，想說試試看，看能不能再給自己一次機會。」

葉總憶當年「投球動作很完美」

即便休息過程持續自主訓練，強度仍然不如正規軍，黃志龍的身材明顯對比現場年輕人。味全龍總教練葉君璋直言，他的體型有點不像運動員，如果真的有機會，第一個要做的就是要練好身體。

這席話不代表機會是零。2007年，葉君璋和黃志龍曾是台灣隊戰友，回想當年接捕這位18歲小伙子的球時，「投球動作真的是最完美、最流暢的。」就是這個印象，葉總好奇經過這麼長的時間，黃志龍的投球狀況是如何。

味全龍最快要到2021年才能打一軍，葉總認為，如果球隊真的找黃志龍，對他而言，還有一年半可以準備，「如果有心的話，那就看他這段時間後會變成什麼樣子，好的話就繼續，不好的話就是盡力了。」

想重返職棒是因為過去留有遺憾嗎？黃志龍並不這麼想，只管將目光放在現在的自己，「不要說往年怎麼樣。我，就是現在的我，要以現在的狀況，調整現在的自己。如果透過這次測試進球隊了，我也會重新出發。」

葉君璋（中）。（記者廖耀東攝）

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