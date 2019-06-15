MLB》比賽打兩天才分勝負 紅雀險勝大都會

〔體育中心／綜合報導〕聖路易斯紅雀昨日作客紐約大都會，是雙方四連戰的第一場比賽，此戰因下雨、加上當時兩隊平手，無法裁定，因此延至今天繼續進行，才分出勝負。紅雀靠德容（Paul DeJong）在延長賽敲出適時的關鍵安打，以5：4險勝大都會。

打兩天才奪勝，紅雀隊選手開心慶祝。（美聯社）

此役紅雀在3局上率先展開攻勢，靠著2支安打送回1分，大都會下個半局展開反攻，麥克內爾（Jeff McNeil）在2出局後敲安上壘，下棒康佛托（Michael Conforto）面對一顆偏高速球，敲出一發2分砲，反倒將比分超前。

請繼續往下閱讀...

康佛托2分砲。（今日美國）

比賽來到6局上，紅雀德容敲出中外野陽春砲將落後比分追平，6局下輪到大都會打擊，靠著3支安打以及1次保送攻下2分，再度將領先要回來，9局上紅雀2出局一壘有人，大都會眼看勝利就要到手，但卻接連遭到王寇頓（Kolten Wong）、貝德（Harrison Bader）狙擊，連續2安將比分追成4：4平手。

德容陽春砲。（法新社）

打完9局上半突然開始下起大雨，比賽被迫暫停，兩隊又戰成4：4平手，約50分鐘後，裁判宣佈此戰延至隔天進行，兩隊今天打到10局才分出勝負。紅雀德容在三壘有人情況下，敲出關鍵安打，送回致勝分，最終紅雀就以5：4擊敗大都會。

德容關鍵致勝安。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法