NBA》全力續留KD和K湯 勇士總管：用對的方式報答

勇士總管承諾將全力續留KD和K湯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季連霸失利，還傷了主力「KD」杜蘭特（Kevin Durant）和K.湯普森（Klay Thompson），但總管邁爾斯（Bob Myers）有信心讓兩人續留灣區，仍將全力追求KD和K湯，不因球員受傷有任何影響。

KD在總冠軍戰G5弄斷右腳阿基里斯腱，K.湯普森隨後在G6撕裂左膝前十字韌帶，勇士不僅沒能完成連霸，2名球員還遭逢危及職業生涯的重大傷勢，總管邁爾斯曾數度在賽後記者會哽咽，近日受訪時強調季後絕對會盡力續留兩人。

請繼續往下閱讀...

「我如果不知道他們對球隊是多麼有價值，我就不會是個好總管。」總管邁爾斯表示，強調球隊把KD和K湯評價為最高等級，「我們總冠軍戰有KD時，戰績是9勝1敗，還有K湯也是，他們兩個都出色至極，是那種你會願意做任何事，好讓他們都能留在隊上的傢伙們。」

總管邁爾斯強調，勇士季後將全力爭取兩人續留，不會因球員受傷有任何影響，「我只能說他們對球隊真的太重要了，理應用正確的方式報答他們。要找到高水準球員很難，而他們就是這樣的傢伙，所以你只會試著盡力留下他們。」

KD遭逢跟腱斷裂大傷，恐危及職業生涯。（資料照，USA TODAY Sports）

KD下季擁有球員選項，未來動向持續備受關注，在總冠軍戰受傷前，外界普遍認為KD會選擇出走，但現在遭遇生涯大傷，增添許多未知數。而K湯季後成為非受限自由球員，預計會與勇士續約。

《ESPN》指出，勇士球團受限聯盟規定，不能公開宣布要與KD和K湯頂薪續約，但聯盟內部普遍相信，若KD和K湯有意長駐灣區，就算兩人現在都有大傷在身，勇士仍會備妥銀彈續留兩人。

總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，傷勢讓球員動向增添變數，他不知道KD有何打算，肯定全隊都希望KD能續留，但也完全理解KD是自由球員，衷心希望KD能爭取到最棒的結果，照自己的心意做出最棒的決定，「滿心希望他能回來，我們會給他任何他需要的建議和諮詢，最後他會做出他自己的決定。」

勇士備妥銀彈續留冠軍陣容。（資料照，美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法