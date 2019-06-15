NBA》樂極生悲！暴龍奪隊史首冠 總裁卻遭控襲警（影音）

尤基利遭控襲警。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍昨日在總冠軍戰G6以114：110擊敗衛冕軍勇士，系列戰以4：2獲勝，暴龍拿下成軍以來隊史首座總冠軍，不過卻在昨日賽後發生一段小插曲，奧克蘭當地警方對暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）提出襲警控告。

此事是因為暴龍奪得總冠軍後，尤基利要到場上跟暴龍隊員與教練團一同慶祝，但一名負責現場維安的警員，將沒有配戴適當證件的尤基利推出場外，尤基利因此和這名警員發生肢體衝突，隨後遭指控除了推警察還肘擊警員的臉。

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#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z — Kristofer Noceda （@krisnoceda） 2019年6月14日

兩人在NBA工作人員出面協調後，衝突才沒擴大，尤基利隨後被羅利（Kyle Lowry）拉到場中一同與隊員們慶祝，目前警方還在蒐證，蒐證完畢後將會由當地檢察官決定是否起訴尤基利。

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