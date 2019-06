NBA》樂極生悲！暴龍奪隊史首冠 總裁卻遭控襲警（影音）

尤基利遭控襲警。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍昨日在總冠軍戰G6以114:110擊敗衛冕軍勇士,系列戰以4:2獲勝,暴龍拿下成軍以來隊史首座總冠軍,不過卻在昨日賽後發生一段小插曲,奧克蘭當地警方對暴龍隊總裁尤基利(Masai Ujiri)提出襲警控告。

此事是因為暴龍奪得總冠軍後,尤基利要到場上跟暴龍隊員與教練團一同慶祝,但一名負責現場維安的警員,將沒有配戴適當證件的尤基利推出場外,尤基利因此和這名警員發生肢體衝突,隨後遭指控除了推警察還肘擊警員的臉。

#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z