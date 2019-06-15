MLB》跑上癮！ 遊騎兵單週2度盜本壘成功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵再度嘗試盜本壘！安祖斯（Elvis Andrus）首局抓準時機衝本壘，第一時間雖被判出局，但隨後挑戰成功改判安全上壘，完成遊騎兵團隊本週第2次盜本壘、單季第3次，寫下隊史紀錄。

遊騎兵今天作客紅人，首局先馳得點取得1：0領先，1出局一三壘有人時，輪到六棒歐多（Rougned Odor）打擊，一壘跑者卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）在1好1壞時發動盜壘，紅人捕手卡沙里（Curt Casali）接球傳二壘，三壘跑者安祖斯趁亂衝本壘。

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紅人游擊手離開二壘接球，迅速回傳給捕手，安祖斯以頭部撲壘的方式摸本壘板，主審當下判跑者出局，安祖斯起身後相當肯定，向場邊總教練示意提出挑戰，最後成功改判為安全上壘。

遊騎兵單週2度盜本壘成功。（美聯社）

這是遊騎兵本週第2次盜本壘成功，上一次是歐多在對運動家的比賽完成，這回歐多以打者身分，看著隊友成功盜本壘，該打席他獲保送，第5局扛出滿貫砲，幫助球隊以7：1赢球。

這也是安祖斯本季第2次盜本壘成功，生涯第6次成功為遊騎兵隊史之最，他表示當時他知道一壘的卡布瑞拉要盜壘，三壘教練出主意建議他趁傳闖本壘，「這不是我第一次這麼做，關鍵在於趁捕手傳球時起跑，捕手接到回傳球時，我也撲出去了，時間點比我想像得近很多。」

安祖斯本季第2次、生涯第6次盜本壘成功。（美聯社）

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