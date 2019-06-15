NBA》德羅森對多倫多的影響力 林書豪來到暴龍親身感受

林書豪笑捧冠軍盃。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德羅森（DeMar DeRozan）曾是暴龍隊的門面，儘管去年夏天卻遭交易至馬刺，與雷納德（Kawhi Leonard）互換東家，至今仍深受多倫多球迷的愛戴，林書豪也親身體會到這座城市對於德羅森的敬意。

「前龍王」德羅森。（資料照，法新社）

暴龍成軍24年，如今的成功，德羅森的貢獻與付出絕對難以抹滅，他在2009年加入，並於2013年和羅利（Kyle Lowry）親手帶領球隊崛起，成為東部常勝軍、連年打進季後賽，站上東部冠軍戰舞台，只是始終無法跨過詹姆斯（LeBron James）這座高山。

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去年夏天，德羅森成為籌碼被交易，令他本人感到錯愕，當地球迷也難以接受；即便雷納德的出色表現，證明可以成為「新龍王」，最終替多倫多拿下一座總冠軍，但德羅森在當地民眾的心中仍占有無法取代的地位。

林書豪今年季中轉隊來到暴龍，提起來到多倫多的親身感受，「我住在這4個月了，我看到路上大多數的人都穿著德羅森的球衣，甚至比其他球員還多，雖然我不認識德羅森，但我可以看到他對於一座城市的影響力有多麼的巨大，他為這支球隊所打下的基礎，是值得被好好稱讚的。」

羅利也提到德羅森離開時，心裡真的五味雜陳，但知道自己得繼續工作，為暴龍奮戰，如今如願以償奪得總冠軍，他也不忘要和過去好搭檔一同分享喜悅。

羅利（左）與德羅森曾並肩作戰。（資料照，法新社）

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