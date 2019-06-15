MLB》薛哲7局狂飆10K 國民宰響尾蛇扳平系列賽

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民今天在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，進行雙方四連戰的第二場比賽，國民靠著先發投手薛哲（Max Scherzer）主投7局飆出10次三振的精采表現下，最終以7：3擊敗對手，一掃昨天被響尾蛇完封的陰霾。

薛哲主投7局飆出10次三振。（美聯社）

此役響尾蛇在3局上率先發動攻勢，首棒打者C.凱利（Carson Kelly）面對一顆偏高速球，毫不猶豫將球掃出左外野大牆，形成一發陽春砲，掉分後隨即在下個半局展開反攻，靠著3支安打、一次高飛犧牲打及對方1次的傳球失誤一舉攻下3分，將比數超前。

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C.凱利陽春砲。（法新社）

5局上阿米德（Nick Ahmed）面對薛哲第一顆球就敲出左外野陽春砲，為球隊追回1分，6局下國民倫登（Anthony Rendon）、肯德瑞克（Howie Kendrick）各轟出一發陽春砲多添2分，7局下國民靠2安及高飛犧牲打送回2分，將領先分數擴大，8上響尾蛇靠著艾斯科巴（Eduardo Escobar）二壘安打送回壘上跑著，但隨後沒有再拿下任何分數，最終國民就以7：3擊敗響尾蛇。

肯德瑞克敲陽春砲。（美聯社）

國民先發投手薛哲今天主投7局飆出10次三振，包括兩發全壘打在內，僅被敲3安失掉2分，薛哲再度展現他的三振功力，加上今天的10K，他本季已經送出136次三振，在國聯所有投手中三振數排名第一。

國民奪勝開心慶祝。（今日美國）

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