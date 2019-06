MLB》近107年首見！ 小將接力大谷締造完全打擊（影音）

〔體育中心/綜合報導〕繼昨天大谷翔平成為日本第一人,印地安人小將包爾斯(Jake Bauers)今天也演出完全打擊,連2天有球員達陣,為大聯盟近107年首見。

天使大谷翔平昨天只花4打席,演出生涯首次完全打擊,為大聯盟史上第一位達陣日本球員,印地安人包爾斯今天接力演出,對老虎締造完全打擊,是大聯盟自Tris Speaker和 Chief Meyers在1912年後達陣後,再有球員跨日接力演出完全打擊。

Shohei Ohtani & @JakeBauers11 are the first players to hit for the cycle on consecutive days since Tris Speaker & Chief Meyers (June 9-10, 1912). pic.twitter.com/o7D4AMSpzV