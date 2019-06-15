MLB》近107年首見！ 小將接力大谷締造完全打擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕繼昨天大谷翔平成為日本第一人，印地安人小將包爾斯（Jake Bauers）今天也演出完全打擊，連2天有球員達陣，為大聯盟近107年首見。

天使大谷翔平昨天只花4打席，演出生涯首次完全打擊，為大聯盟史上第一位達陣日本球員，印地安人包爾斯今天接力演出，對老虎締造完全打擊，是大聯盟自Tris Speaker和 Chief Meyers在1912年後達陣後，再有球員跨日接力演出完全打擊。

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Shohei Ohtani & @JakeBauers11 are the first players to hit for the cycle on consecutive days since Tris Speaker & Chief Meyers （June 9-10, 1912）. pic.twitter.com/o7D4AMSpzV — MLB Stats （@MLBStats） 2019年6月15日

23歲的包爾斯是大聯盟二年級生，近7戰打擊率2成5表現平平，農場排名第6的布雷德利（Bobby Bradley），則在3A炸裂等機會，近3戰2度演出雙響砲，讓巴爾斯的一席之地受到威脅。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天賽前特地找了包爾斯信心喊話，要包爾斯確切明白，球隊相信他、而且會支持他，度過開季至今2個多月的打擊低潮，篤定告訴包爾斯「我們一起全力以赴」，結果收到極大成效。

包爾斯首打席就敲出二壘安打，幫助印地安人先馳得點，4局上跑出內野安打，開啟球隊8分大局，單局第2度上場打擊，扛出難度最高的三壘安打，8局上第一球就出棒，擊出中右外野兩分砲，締造完全打擊，單場5支4貢獻4分打點。

印地安人包爾斯獲隊友英雄式致敬。（美聯社）

包爾斯與大谷翔平跨日接力演出完全打擊，為大聯盟近107年首見。（法新社、美聯社）

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