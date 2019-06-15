女足世界盃》英格蘭晉級16強 下戰面對勁敵日本

英格蘭對上阿根廷以1-0獲勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019女子足球世界盃（Women's World Cup）現正開踢，而在昨日的比賽中，英格蘭以1：0戰勝阿根廷，確定將晉級16強。

《ESPN》報導，英格蘭與日本、阿根廷和蘇格蘭同被分在D組中，在小組賽總積分6分的英格蘭，將進入淘汰賽階段，迎戰主場法國隊，以及德國隊和義大利隊。

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英格蘭女足代表隊曾參與過4次世界盃，且在2015加拿大世界盃中取得季軍。她們也在2009年的歐洲女足錦標賽中奪冠。

總教練Phil Neville在賽前曾以為與阿根廷的競爭「是相當艱苦的比賽」，因為阿根廷與勁敵日本在10日的競賽中踢平，使他們獲得積分。

不過英格蘭在與阿根廷對戰的過程中，英格蘭始終居於主導地位，她們不斷嘗試進攻，在比賽中嘗試射門19次。在下半場前鋒Jodie Taylor的進球，讓英格蘭獲得決勝的一球，這也是Taylor在英格蘭球隊的430天內的第一顆進球。

英格蘭將在19日面對曾經的世界盃冠軍日本隊，而阿根廷即將迎戰蘇格蘭。

英格蘭前鋒Jodie Taylor與阿根廷後衛 Adriana Sachs。（法新社）

英格蘭前鋒Jodie Taylor進球歡呼雀躍。（歐新社）

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