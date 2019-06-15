MLB》狂！勇士投手「閉眼」短打 讓主播看傻（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士投手溫克勒（Dan Winkler）今天在對上費城人之戰後援登板，並上場打擊，他擺出短棒想推進跑者，對方丟一顆內角近身變化球，溫克勒「閉著眼睛」完成犧牲觸擊，讓現場主播讚嘆。而整場大多處於落後的勇士隊，比賽後半段上演大逆轉，最後以9：8獲勝。

勇士先發投手佛里德（Max Fried）僅投4.2局失5分退場，溫克勒在第5局登板救火，三振費城人打者金德利（Scott Kingery），化解一、三壘的失分危機。

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5局下勇士隊進攻，阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安後，輪到投手溫克勒打擊，他在2好球沒有壞球的情況下，費城人投手皮維塔（Nick Pivetta）丟一顆71.2英哩的內角近身曲球，溫克勒先是「閉眼」、整個人蹲下，球棒仍點到球，完成犧牲觸擊。這讓現場主播直呼，「不敢置信！太驚奇的短打！」

前8局打完勇士以6：8落後，第9局萊利（Austin Riley）敲帶有1分打點安打，2出局勇士攻占二、三壘，麥肯（Brian McCann）揮出2分打點的再見二壘安，助隊以9：8逆轉勝，勇士近期豪取8連勝。

勇士投手布列文斯（Jerry Blevins）後援1局無失分，獲本季首勝。溫克勒則是投2.1局失2分非自責；費城人終結者內里斯（Hector Neris）僅投0.2局失3分，不但是今年首次砸鍋，吞下本季第3敗。

麥肯敲再見二壘安，幫助勇士取得8連勝。（美聯社）

勇士逆轉勝，賽後球員開心慶祝。（美聯社）

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