MLB》酸瘋邦「去海裡找球」 道奇特製熱身T恤超嗆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇本週作客巨人之戰，馬恩西（Max Muncy）開轟後槓上對方王牌「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner），被大聯盟官網封為本季垃圾話之王，馬恩西今天賽前穿著一件特製T恤熱身，嘲諷酸度十足。

上役作客巨人之戰，馬恩西從瘋邦手中敲出全壘打，直接把球轟進灣區海裡，馬恩西邊慢跑邊欣賞，讓瘋邦相當不爽，怒罵馬恩西「別再看球，給我跑壘！」，卻被馬恩西回嗆：「如果你不想我看球，就去把球從海裡給我找出來！」

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今天賽前打擊練習，眼尖的大聯盟記者發現，馬恩西穿的衣服「有點特別」，那是一件藍色的T恤，胸前大大的字樣正是他嗆瘋邦的名言「把球從海裡找出來」，還巧妙化用道奇隊徽，把「海洋」和「球打進海裡」融進設計概念。

大聯盟官網CUT4捕捉到馬恩西的身影，也把他的特製T恤拍得一清二楚，放上推特附註：「OOPS！（哎呦！）」搞笑引戰。老愛在熱身T恤上搞怪的赫南德茲（Enrique Hernandez），也穿了相似的T恤，一起低調偷嗆瘋邦。

Squad. pic.twitter.com/MtuOUxDgFK — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） 2019年6月15日

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