MLB》王維中後援1.1局挨兩分彈 本季首次掉分（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣左投王維中今天在主場水手後援，他投1.1局被敲一發兩分砲，這是王維中本季首次掉分，防禦率升至1.86。運動家終場以2：9輸球。

運動家先發巴西特（Chris Bassitt）投5.2局失4分3分自責，他在第6局2出局退場，由王維中後援，水手一壘跑者高登（Dee Gordon）盜上二壘攻占得點圈，不過王維中讓史密斯（Mallex Smith）敲內野飛球出局，化解失分危機。

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王維中第7局續投，先讓水手打者席格（Kyle Seager）敲平飛球出局，下棒桑塔納（Domingo Santana）敲安，沃格巴克（Daniel Vogelbach）敲一壘方向的滾地球出局，一壘跑者上二壘。但面對納瓦耶茲（Omar Narvaez）時，王維中投一顆篇紅中的89.4英哩速球，被轟出兩分砲。王維中解決貝克漢（Tim Beckham），完成投球工作。

總計王維中後援1.1局用18顆球，有11顆好球，被敲2安（包含1轟），失掉2分，防禦率升至1.86。王維中在5月25日升上大聯盟後，前6次出賽都沒失分，直到今天才失掉分數。（更新時間：1300）

王維中。（美聯社）

水手納瓦耶茲敲兩分砲。（美聯社）

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