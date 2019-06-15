日職Live》王柏融先發扛五棒 火腿 0：3 巨人

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

第一局：

1局上，龜井善行敲二壘安打。1出局後，丸佳浩、岡本和真、大城卓三連續獲得保送，巨人得到1分。阿部慎之助揮出帶有2分打點的二壘安打，巨人持續攻占二、三壘。

若林晃弘敲二壘方向滾地球，火腿二壘手渡邊諒傳本壘封殺跑者。金子弌大賞重信慎之介三振，3出局。

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賽前：

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場札幌巨蛋迎戰讀賣巨人，「大王」王柏融擔任先發第五棒，守左外野；而巨人台灣好手陽岱鋼仍沒有先發。

巨人推出的先發投手是山口俊，他本季先發11場戰績5勝2敗，防禦率2.50；日本火腿先發則是金子弌大，本季出賽13場戰績3勝3敗，防禦率3.56。

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日本火腿先發打線：

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 指定打擊

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 左外野

6.渡邊諒 二壘手

7.平沼翔太 三壘手

8.清水優心 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：金子弌大

讀賣巨人先發打線：

1.龜井善行 左外野

2.坂本勇人 游擊手

3.丸佳浩 中外野

4.岡本和真 三壘手

5.大城卓三 一壘手

6.阿部慎之助 指定打擊

7.若林晃弘 二壘手

8.重信慎之介 左外野

9.小林誠司 捕手

先發：山口俊

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