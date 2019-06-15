MLB》重返世界大賽傷心地 達比修有盼走出陰影

達比修有在世界大賽G7被打爆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊本週作客道奇進行三連戰，明天第2戰將由達比修有掛帥先發，對上年輕火球男畢爾勒（Walker Buehler），達比修有坦言道奇球場曾是傷心之地，但已經做好心理調適，準備好明天登板主投。

達比修上回在道奇球場投球，是去年6月底牛棚練投，當時他發生右肘痠痛難耐，隨後整季關機，而上一次在道奇球場的實戰登板，是更加苦澀的回憶，前年他披著道奇球衣，在世界大賽第七戰先發1.2局被打爆，看著太空人奪冠噴香檳。

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明天將重返道奇球場登板先發，這回達比修有穿的是小熊球衣，他坦言前年季中被交易至道奇後，在世界大賽連2場先發被打爆，確實是相當難熬的經歷，去年回到道奇球場時，不好的回憶確實在他腦海裡揮之不去，但他今年已經調整好心態，告訴自己得從中學到教訓。

達比修也說，去年以6年大約加盟小熊後，卻因受傷嚴重影響出賽，而且正是在道奇球場練投時，右肘出狀況被迫整季關機，讓道奇球場之於他，再度多了一番苦澀，他回憶：「那時真的是他X的超痛，但今年我已經感覺好多了，我今天在牛棚丟的快速球，可說是本季最棒。」

道奇球場曾是達比修有的傷心地。（資料照，法新社）

明天的比賽，將是達比修有2017年效力道奇、在世界大賽被打爆後，首度回到道奇球場登板主投，他表示這可是一件大事，因為他在道奇隊仍有很多好朋友，但他們同時也是國聯最棒的球隊，「我得打敗這些傢伙。」達比修有說。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，雖然人們老愛拿2017年的世界大賽大作文章，但達比修有確實在道奇隊有許多美好回憶，他不希望道奇球迷對他報以噓聲，但這只能由球迷自己決定。昔日捕手巴恩斯（Austin Barnes）則說，他很享受與達比修有搭檔，他們的關係很棒。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）認為，達比修有將用不同的心態登板投球，季初曾與小熊前王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）同場登板、表現不俗，也讓達比修有重大突破，因為去年季前小熊與達比修簽6年約，沒有續留阿里耶塔的決定，讓部份小熊球迷相當憤慨，拿大約卻受傷的達比修有曾坦言壓力極大。

達比修有調整心態，盼能放下苦澀回憶。（資料照，美聯社）

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