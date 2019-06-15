高球》花蓮史上最盛大高球賽今揭幕 展現經營花東企圖心

中華高協選訓委員會主委邱鳳玉親臨花蓮縣長盃 開幕典禮，勉勵選手球技品格兼備。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕這項比賽14與15日在花蓮美崙球場進行兩天，14日進行比桿賽第一輪，15日舉行比桿賽第二輪及社團組擊遠、擊準大賽，扎根與競技兼顧，推動高球的企圖面面俱到。經兩輪的較量，男子黃旭輝、黄啟明、李培基、廖哲明與女子王秀霞、江怡頻贏得全運會代表資格。

剛上任的花蓮縣高爾夫委員會總幹事楊昌斌表示，花蓮縣因為只有一座球場，且教練嚴重不足，致高球運動長期低迷，王政松理事長上任後，政策上廣納建言力求翻轉，並派遣種子教練前來傳遞教學經驗，基層受到鼓舞，已經為花蓮未來高爾夫運動的前景點燃明燈，只要時間一到，累積足夠能量，花蓮的高爾夫運動一定可以開花結果。他同時對花蓮美崙球場經理汪旋周推展高球第一、營利次之的經營理念表示感謝。

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中華民國高爾夫協會理事長王政松自去年5月上任後，便積極投入大量資源在高爾夫基層扎根計劃上，對運動人才寶庫的花東地區，更是開疆拓土、擴大耕耘、培育人才三箭齊發。包括今年1月在花蓮縣辦理上第一個高爾夫訓練營、協助台東卑南國中成立高爾夫社團、參與縣長盃賽事等，在在展示中華高協扶植花東地區高球發展的具體行動。而剛上任不到半年的縣長徐榛蔚也對高爾夫運動大力支持，為雙方合力推展花蓮高球運動創造和諧良好的氛圍。

為了回應花蓮縣政府及美崙球場推展高爾夫運動的誠意，中華高協選訓會主任委員邱鳳玉15日專程抵達花蓮參加開幕典禮，為與賽選手加油打氣，她勉勵參賽的國中、小學生，除了養成球技外，更要培養健全的品格，才是高爾夫教育的真諦。

共有200多人參加花蓮縣長盃暨全運會代表選拔賽。（高協提供）

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