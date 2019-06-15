網球》詹家姊妹訓練營初體驗 台北圓山7/19登場

詹詠然（右起）與詹皓晴今夏即將展開教學處女秀。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕各自擁有3座大滿貫冠、亞軍的詹家姊妹，今夏即將展開教學處女秀！7月19至21日在台北圓山飯店登場的網球夏令營活動，大小詹首度應邀共襄盛舉，她們期許為台灣網壇扎根，培育更多明日之星。

詹詠然、詹皓晴正在塔吉克代表我國角逐聯邦盃亞大區第二級賽事，接下來草地賽季姊姊倆角逐伯明罕、伊斯特本、溫布頓錦標賽，再返國投入夏令營。大詹繼2017年美網女雙、2018年法網混雙後，本月初又笑捧法網混雙金盃，也締造台將大滿貫混雙衛冕紀錄，迫不及待以球會友的她說：「前幾天在網路社群媒體限時動態詢問大家關於夏令營的想法，居然高達80%的朋友有興趣，而我也一直對此感到期待，我們就把這個想法化為實際行動吧。」

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至於包辦2014年溫網混雙、2017年溫網女雙、美網混雙共三座四大賽亞軍的詹皓晴表示，這次活動包括分享會與夏令營兩部分，歡迎喜好網球運動的小朋友和家長們加入，期待在圓山聯誼會網球場與大家相見歡。

詹詠然（右起）與詹皓晴今夏即將展開教學處女秀。（詹詠然提供）

詹詠然（右起）與詹皓晴今夏即將展開教學處女秀。（詹詠然提供）

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