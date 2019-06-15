日職》台灣野手同場較勁！王柏融連8戰安打 陽岱鋼替補敲雙殺

陽岱鋼今天與王柏融首度在例行賽同場較勁。（資料照，取自讀賣巨人官方臉書、記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿迎戰讀賣巨人上演「王柏融vs.陽岱鋼」首次同場較勁的戲碼，王柏融先發敲安，連8場都有安打，陽岱鋼替補上場，睽違2年再度站上前東家主場，1打數無安打，擊出雙殺打，巨人靠著兇猛火力，以及山口俊繳出8局9K失2分的優質好投，終場以8：5擊敗火腿。

王柏融今天續扛先發第5棒左外野手，第2局首打席敲出中外野深遠二壘安打，連續8場敲安，未先發的陽岱鋼在場邊看到這一幕，也點頭稱讚大王的表現。不過此役火腿打線遭巨人先發山口俊壓制，前6局飆8K無失分，只挨了大田泰示和王柏融2支二壘安打。

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火腿先發投手金子弌大首局就遭遇亂流，連投3次保送和被敲2支長打，單局狂失3分，2局上再被丸佳浩掃出右外野2分彈，岡本和真也在4局上敲出陽春砲，巨人前6局就以8：0領先火腿。

陽岱鋼在5局下接替龜井善行守右外野，相隔2年重返札幌巨蛋，滿場球迷用熱烈掌聲歡迎他，岱桑蹲下摸了草皮後，起身脫帽向現場觀眾致敬。

火腿直到7局才靠著清水優心的適時的內野安打破蛋，王柏融8局上首度換防至右外野，火腿下個半局再進帳1分，石井一成9局下敲出石破天驚的3分砲，讓巨人嚇出一身冷汗，終場仍以8：5贏球。山口俊先發8局飆9K，被敲4安失2分，美中不足的是出現4次保送，本季第6勝順利入袋。

王柏融此役4打數1安打，被三振2次，打擊率略降至3成02；陽岱鋼唯一打數擊出雙殺打，打擊率也小跌至3成04。

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