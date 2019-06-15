中職》為職棒開球 富邦冠軍教頭暢談籃球職業化

本屆SBL超級籃球聯賽冠軍教頭許晉哲率隊開球。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天中華職棒大聯盟富邦悍將主場迎戰中信兄弟，邀請SBL超級籃球聯賽冠軍教頭許晉哲開球，悍將教頭陳連宏蹲捕接球，象徵富邦「棒籃一家親」。

許晉哲透露，小學有打過棒球，也投過球，後來接觸籃球後就沒再碰棒球，今天開球想丟好球，又怕投太用力砸到人、挖地瓜之類的。

請繼續往下閱讀...

今天來到職業化的中職場子開球，許晉哲認為職棒4隊都有非常職業的球員。談到近期成立的中華職籃大聯盟（CBL），許晉哲表示樂觀其成，但也憂心一些規定辦法限制3支私人企業，所以遲未表態，細節需再修改一下。

原SBL的7隊當中，達欣確定不會進軍CBL，公股資本的台啤、台銀、金酒會加入，另3支私人企業球隊裕隆納智傑、璞園建設、富邦仍在觀望。

「我支持台灣籃球職業化。」許晉哲指出，職業跟非職業差別非常大，轉變成職業，規模跟規格都將大不同，台灣籃球需要做改變，「大家不要一直覺得國內籃球環境不好，都是我們自己覺得不好，不去做永遠都不會好，必須跨出去這一步。」

許晉哲不否認要跨出這一步很困難，但他強調，「總不能說很多人不看好就不去做，以前大家不看好我帶富邦勇士，那是不是就不要帶了?還是要接重擔啊，後來也打出成績。」他認為台灣籃球職業化挑戰很多，必須一一克服。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法