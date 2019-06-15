中職》牛棚生力軍 吳哲源二軍飆150公里生涯最速

吳哲源。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟24歲右投吳哲源昨升上一軍，今起在牛棚待命，日前他在二軍賽飆出生涯新最快150公里速球，連自己都大感驚訝。

吳哲源表示，當時在台南球場面對一出局二、三壘有人局面，打者是統一獅林靖凱，他全數直球對決，球速都是147、148公里在跑，最快150公里，最終讓林靖凱擊出飛球遭接殺。

請繼續往下閱讀...

雖然球速達到生涯巔峰，不過吳哲源認為，在關鍵時刻解危可以把球速催出來，但仍要求自己把球控好，投到捕手要的位置，不會刻意追求球速，至於均速約144公里左右。

今年開季中信兄弟因李振昌受傷，吳哲源因此能待在一軍名單，等到李振昌傷癒復出他便下二軍，直到昨天才重返一軍，吳哲源表示，下去表示自己還有不足的地方，最主要是心態需要加強。

本季吳哲源在二軍出賽17場，拿下2勝6救援、防禦率0.55、每局被上壘率0.67，16.1局飆21K，表現不俗，不過他認為，二軍比賽和一軍截然不同，成績僅供參考。

2016年選秀吳哲源是最後一人被選到，簽約金僅30萬元，隔年一度扛守護神重擔，也是東勢高工校史打職棒第一人。

英雄不怕出身低，吳哲源說，當初原本想在業餘磨練一、兩年在出來選秀，在爸爸鼓勵下勇敢跨出那一步，就為了夢想而拚，也希望後輩不要因為資歷步顯赫就卻步，只要做好準備就不怕沒機會，先擠進職棒窄門在說，選秀順位並不是最重要的。

吳哲源（右）、鄭佳彥。（記者林正堃攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法