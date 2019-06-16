日本火腿、巨人系列最終戰 今日賽事預告與轉播

陽岱鋼與王柏融。（資料照，取自讀賣巨人官方臉書、記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

日職例行賽方面，下午1點將有2場轉播要帶給球迷們，首先阪神將繼續在客場迎戰歐力士，已經連2場遭歐力士逆轉的阪神虎，此役要力拚雪恥並且避免遭橫掃。另一地則由日本火腿出戰巨人，王柏融昨貢獻二壘安打，而陽岱鋼則是代打未建功，今天兩位台灣之光能否同場先發？精采比賽，球迷們不要錯過。

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大聯盟例行賽，早上7點由白襪坐鎮主場挑戰洋基，白襪近期拿下3連勝，手感相當火燙的當家主砲阿布瑞尤（Jose Abreu）能否率隊將連勝紀錄往前推進？而洋基牛棚投手格林（Chad Green）今天要首度先發。球迷們別忘了鎖定轉播。

中職今兩地開打，新莊球場由中信對陣悍將，中信推出黃恩賜先發，悍將則由洋將包林傑主投。桃園球場則由統一獅挑戰桃猿，獅隊由潘威倫先發，對上猿隊的「姐姐」王溢正，土投正面對決，精彩可期。

MLB

07:00 洋基@白襪 FOX體育、民視

日職

13:00 阪神@歐力士 FOX體育

13:00 巨人@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

17:05 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台

17:05 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

日本桌球公開賽

09:00 男單四強/女單四強

12:00 男雙決賽/女雙決賽

15:00 男單決賽/女單決賽

轉播：愛爾達體育3台

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