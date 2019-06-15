網球》台灣娘子軍重返聯邦盃亞大區一級 横掃新加坡3連勝封后

台灣娘子軍重返聯邦盃亞大區一級，横掃新加坡3連勝封后。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019聯邦盃亞洲／大洋洲區第2級賽事於塔吉克首都杜尚貝落幕，台灣娘子軍挾壓倒性優勢連戰皆捷，今又以2：0輕取擁有3名職業女將的新加坡，總計3戰全勝、連贏8場，1盤未失封后，明年將重返亞大區1級。

頭號種子台灣隊連挫地主塔吉克、菲律賓之後，週六與第2種子新加坡爭冠。許絜瑜首點單打只花46分鐘，6：1、6：0輕取未滿18歲、職業排名832的林恩彤，許絜瑜說：「之前聯邦盃苦吞5連敗，這次雖然全部都贏，很高興，但對方實力有些差距，希望明年遇到較強對手再贏回來。」

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許絜瑜首點單打輕鬆開張。（四維體育推廣教育基金會提供）

「小鋼砲」梁恩碩第2點單打接手同樣火力全開，6：4、6：2擊潰排行791的19歲佘詩怡，賽後梁恩碩解釋，開賽4：0被追成5：4，問題在「腰轉不動」，原來日前場地不規則彈跳，導致她大腿肌肉被拉扯。

由於勝負提前底定，第3點雙打取消，尚未熱身的詹家姊妹也不用浪費體力。

今適逢杜尚貝召開亞洲高峰會，且會議中心就在球場對面，一早附近交通道路全部封閉，詹詠然、詹皓晴原要搭9點半接駁車，卻苦等快11點車子才來，偏偏接駁車又只能開到離球場步行20分鐘處，因此大小詹只能背著厚重球袋走進球場。

本屆亞大區二級排名，依序為台灣、新加坡、菲律賓、斯里蘭卡、伊朗、塔吉克。

「小鋼砲」梁恩碩第2點單打火力全開。（四維體育推廣教育基金會提供）

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