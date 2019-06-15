中職》黃子鵬「即刻救援」 統一作客桃園8連敗

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今晚在主場迎戰統一獅隊，洋投李茲繳出6局失1分成績退場後，猿隊後援投手群卻遭亂流，緊急換上黃子鵬守住大量失分危機。黃子鵬後援3局失1分，幫助球隊守下領先，猿隊終場8:5獲勝，黃子鵬也拿下單場MVP。

手握5分領先，桃猿隊7局上選擇換下投出優質先發的洋投李茲，但接替的吳丞哲、賴智垣、朱俊祥3任投手卻沒能抓下任何1個出局數，且讓獅隊追回2分，猿隊只得緊急再換上黃子鵬接手。

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黃子鵬。（記者陳志曲攝）

黃子鵬在滿壘、無人出局狀況下，接連以雙殺、滾地球化解危機，接著將最後2局完成，僅在8局上失1分，3局合計用44球。

賽後，猿隊總教練洪一中說，3任後援投手拿不下1個出局數，確實讓調度有些麻煩，「這不是技術上問題，而是心理層面。球隊目前少了陳禹勳，後援投手林柏佑則是感冒，有機會贏球就只能盡可能想辦法贏下來。原先設定黃子鵬投最後一局，他有先發底子，單場投長一點無妨，不過明天應該就會讓他休息。」

黃子鵬說，上場當下幾位學長有特別提醒：「胖哥（林泓育）、內野的阿文（郭嚴文）、阿立（林立）幾位學長提醒，把節奏放慢下來，一顆一顆投，就依照胖哥的配球，盡可能避免對方長打。」

黃子鵬後援3局失1分，幫助球隊守下領先，賽後獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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