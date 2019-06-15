中職》150公里火球連發K掉恰恰 林羿豪生涯首獲MVP

林羿豪獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕「金控大戰」今天湧入11238人觀戰，富邦悍將新莊主場本季首度破萬球迷進場，靠中信兄弟二壘手陳偉漢再見失誤，最終悍將就以4:3氣走兄弟，結局令在場數千象迷十分錯愕。

此役前8局打完雙方戰成3:3平手，9局下一出局一、二壘有人，張正偉從鄭凱文手中擊出二壘滾地球，陳偉漢竟發生接球，二壘跑者陳凱倫拔腿狂奔回本壘攻下致勝分。

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張偉漢失誤造成失分，趴在場中難過不已。（記者林正堃攝）





張正偉單場敲3安，還造成對手出現再見失誤，但單場MVP不是他，林羿豪中繼1.1局面對4人次都飆K，其中7局上三振彭政閔化解失分危機是關鍵，獲選單場MVP，林羿豪賽後大驚，直說以為MVP是張正偉。

林羿豪15歲加盟日職巨人軍，後來返台發展，至今邁入第14年職業生涯，他說，「這是我打職棒14年以來，第一次拿到單場MVP，也是第一次連K4人。」

林羿豪花5球解決恰恰，全部直球對決，球速皆飆破150公里，他透露，「原本是捕手配球，我看恰恰揮第一球有點跟不上，後來自己決定全用直球對決。」

林羿豪。（記者林正堃攝）

今年是林羿豪自評返台狀況最佳球季，出賽18場拿下6中繼、防禦率2.08，表現不俗，他表示，蛻變關鍵在心態，以前上去投球想法複雜，一直想著怎麼投才不會失分，容易被敲安打、投保送，經過多年歷練，現在只想把球壓低就好。

悍將新守護神陳鴻文後援1局無失分，拿下本季第2勝，最快球速151公里，連9場沒掉分，安定感十足，悍將教頭陳連宏就說，球隊第8、9局後援投手沒問題，第6、7局中繼較不穩。

彭政閔。（記者林正堃攝）

張正偉。（記者林正堃攝）

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