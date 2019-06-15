足球》嘉南平原瘋足球 嘉義縣長翁章梁驚喜同樂

嘉南平原瘋足球，嘉義縣長翁章梁驚喜現身與小朋友們同樂。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「22縣市 全國主場！」首度轉戰嘉義，在永慶高中體育館室內熱鬧開踢，嘉義縣長翁章梁開賽後現身力挺，令參賽小選手們及家長相當驚喜，縣長聽取迷你足球協會秘書長張武業簡報後，對這項賽事深感興趣，指示相關單位評估規劃在地發展可行性，也對迷你足球協會量身打造的充氣比賽場地嘖嘖稱奇。

近年來積極推動迷你足球的資深教頭張武業，非常感激嘉義縣足球委員會的大力支持，也告訴家長及在地小選手們，4至10歲是小朋友發育黃金週期，學習足球正是奠定骨骼神經發展最佳運動，也期許未來跟嘉義縣結合舉辦迷你足球聯賽。

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這次計畫由體育署指導，我國奧會及全國迷你足球協會、動健科技等共同主辦，以「22縣市 全國主場」的理念，號召來自22縣市在地足球推動者共襄盛舉，規模龐大且預期隊伍數眾多，主辦單位期許以共學、共創、共享的精神，深化各縣市合作與資源整合，致力足球產業蓬勃發展。

嘉義縣長翁章梁（右）聽取執行長張武業簡報。（迷你足球協會提供）

嘉義縣長翁章梁（中）到場為參賽選手加油打氣。（迷你足球協會提供）

迷你足球在永慶高中體育館室內熱鬧開踢。（迷你足球協會提供）

迷你足球在永慶高中體育館室內熱鬧開踢。（迷你足球協會提供）

迷你足球在永慶高中體育館室內熱鬧開踢。（迷你足球協會提供）

迷你足球在永慶高中體育館室內熱鬧開踢。（迷你足球協會提供）

迷你足球在永慶高中體育館室內熱鬧開踢。（迷你足球協會提供）

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