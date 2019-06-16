NBA》湖人「六換一」大交易！A.戴維斯確定加盟紫金大軍

戴維斯前進洛杉磯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的鵜鶘隊明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）交易案終於塵埃落定，洛杉磯湖人隊用「球哥」波爾（Lonzo Ball）與英葛蘭（Brandon Ingram）和今年第四順位籤為主的包裹，迎來這位6屆全明星前鋒。

《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski在推特上爆料，湖人隊以波爾、英葛蘭、哈特（Josh Hart）以及今年首輪第四順位籤在內的三張首輪選秀籤，在總共「6換1」的交易案與鵜鶘隊換來A.戴維斯。

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A.戴維斯是2012年的選秀狀元，從2013-14球季起連續6年入選NBA全明星隊，生涯有著平均23.7分、10.5籃板與2.4阻攻的成績，下個賽季他將與詹姆斯（Lebron James）一同在洛杉磯攜手合作。

沃神也在報導指出，湖人預計將會與A.戴維斯長期合作，A.戴維斯將在2020年成為自由球員，湖人隊也打算與他簽下新的合約，沃神認為鵜鶘這個交易做得相當優秀，他們從湖人手上得到了三位年輕且有潛力的球員，同時還得到了三張首輪選秀籤，預期鵜鶘還會在自由市場進行下一步的交易。

（左起）詹姆斯與戴維斯。（法新社）

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