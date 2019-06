MLB》生涯前5戰扛4轟 太空人菜鳥成史上第4人（影音）

〔體育中心/綜合報導〕太空人菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)持續高檔演出,今天對藍鳥再度開轟,生涯前5戰猛敲4發全壘打,為大聯盟史上第4人,單場4支3助太空人以7:2輕取藍鳥。

21歲的艾瓦瑞茲,是太空人農場排名第3的新秀,升大聯盟後速展長程火力,生涯第二打席就開轟,出賽4場已累積3發全壘打,今天在主場續戰藍鳥,艾瓦瑞茲首打席擊出雙殺打,3局下再度上場打擊,一棒將球扛出牆外。

艾瓦瑞茲逮中一顆紅中滑球,擊出中右外野439英呎陽春砲,首度對左投開轟,生涯前5戰扛出4轟,為大聯盟史上第4人,僅次於洛磯年輕重砲史托利(Trevor Story)的6轟,艾瓦瑞茲隨後追加2安,連兩場繳出猛打賞。

太空人菜鳥梅菲爾德(Jack Mayfield)此役也大放異彩,單場4支3都是二壘安打,藍鳥頭號新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)昨被觸身球砸中左腕,今天未被排進先發名單,初步檢查無骨折,預計很快就會歸隊。

艾瓦瑞茲生涯前5戰扛4轟,為史上第4人。(法新社)

艾瓦瑞茲與隊友擊掌。(法新社)

Yordan Álvarez goes yard again! Álvarez has homered in 4 of his first 5 career games in the majors.



Only Trevor Story has more home runs through his first 5 career games in MLB history. pic.twitter.com/rk3miLi5BO