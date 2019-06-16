MLB》生涯前5戰扛4轟 太空人菜鳥成史上第4人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）持續高檔演出，今天對藍鳥再度開轟，生涯前5戰猛敲4發全壘打，為大聯盟史上第4人，單場4支3助太空人以7：2輕取藍鳥。

21歲的艾瓦瑞茲，是太空人農場排名第3的新秀，升大聯盟後速展長程火力，生涯第二打席就開轟，出賽4場已累積3發全壘打，今天在主場續戰藍鳥，艾瓦瑞茲首打席擊出雙殺打，3局下再度上場打擊，一棒將球扛出牆外。

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艾瓦瑞茲逮中一顆紅中滑球，擊出中右外野439英呎陽春砲，首度對左投開轟，生涯前5戰扛出4轟，為大聯盟史上第4人，僅次於洛磯年輕重砲史托利（Trevor Story）的6轟，艾瓦瑞茲隨後追加2安，連兩場繳出猛打賞。

太空人菜鳥梅菲爾德（Jack Mayfield）此役也大放異彩，單場4支3都是二壘安打，藍鳥頭號新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）昨被觸身球砸中左腕，今天未被排進先發名單，初步檢查無骨折，預計很快就會歸隊。

艾瓦瑞茲生涯前5戰扛4轟，為史上第4人。（法新社）

艾瓦瑞茲與隊友擊掌。（法新社）

Yordan Álvarez goes yard again! Álvarez has homered in 4 of his first 5 career games in the majors.



Only Trevor Story has more home runs through his first 5 career games in MLB history. pic.twitter.com/rk3miLi5BO — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2019年6月15日

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