MLB》金鶯球場成福地 塞爾飆10K率紅襪四連勝（影音）

2019/06/16 11:52

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天造訪金鶯球場，王牌塞爾（Chris Sale）先發6局送出10K，連4場飆雙位數三振，率紅襪以7：2贏球收下四連勝，塞爾獲本季第3勝。

塞爾前5局封鎖金鶯打線，6局下挨連續安打丟2分，用招牌滑球讓打者三振，飆K結束今日任務，用103球投完6局，送出10次三振另有1保送，挨6安責失2分，紅襪在比賽後半暴打追分，以7：2逆轉金鶯，塞爾摘下勝投。

塞爾透露，他並不喜歡在金鶯球場投球，因為當年他就是在這裡，迎接大聯盟生涯初登板，當時他在1：1平手時登板，結果砸鍋留下苦澀回憶，「我每次來到這裡都會想到，我永遠也忘不了。」塞爾說。

塞爾也說，生涯初登板失利後，每次只要來金鶯球場比賽，他總是會告訴自己要好好收拾善後，今天之前，塞爾最近一次在金鶯球場主投是在上個月，該役他先發8局狂飆14K，再上一次是2018年，他主投5局送出12K，對此塞爾回應：「我猜我在這裡投球，比其他地方還要幸運多一點點。」

塞爾今天摘下勝投後，生涯在金鶯球場戰績來到7勝1敗，64.1局狂飆95次三振，防禦率僅1.97。大聯盟數據推特指出，塞爾5月份至今的防禦率僅2.09，期間9場先發，有8場三振上雙，今天飆出10K後，已經連4場飆雙位數三振。

塞爾連4場飆雙位數三振。（美聯社）

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