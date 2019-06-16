盧森堡公開賽》跆拳道黃鈺仁、羅嘉翎傳捷報 台灣一日雙金！

（左起）羅嘉翎與黃鈺仁奪下金牌。（跆拳道協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019跆拳道盧森堡公開賽，台灣好手傳來捷報，男子68公斤級黃鈺仁身為大會頭號種子，連過4關，其中前2輪都以20：0提前K.O對手，最終拿下金牌。女子57公斤級羅嘉翎同樣連過4關封后，台灣單日雙金進帳。

目前在奧運積分排名第9的黃鈺仁，今年1月進行右膝半月板手術，上月在全大運復出，但仍趕不上世錦賽，上週的羅馬大獎賽則是首輪就出局，排名也大幅下滑，所幸盧森堡公開賽找回進攻節奏，順利摘金，重建自信。

請繼續往下閱讀...

黃鈺仁連兩輪大勝晉級，第三輪碰上西班牙塔艾奇瓦利亞（Marcos Caballero Echevarria），以8：1過關，金牌戰再以28：11大勝希臘奇馬利迪斯（Konstantinos Chamalidis），收下本季在國際賽的第一金。

年僅18歲的羅嘉翎是台灣亟欲培養的未來之星，本屆公開賽高居大會第二種子，首輪以40：3狂勝德國包爾（Caroline Bauer），接下來再以20：0獲勝晉級。獎牌戰先以20：5踢落希臘艾絲波傑卡（Andriana Asprogeraka），最後再以17：7擊敗頭號種子拉脫維亞特薇達（Jolanta Tarvida），登上后座。

羅嘉翎奪下金牌。（跆拳道協會提供）

黃鈺仁奪下金牌。（教練蘇泰源提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法