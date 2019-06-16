MLB》洋基中心棒次火力串連 力退白襪終止三連敗

科提斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在苦吞三連敗後，於客場再度迎戰白襪，今天靠著兩位牛棚投手展現壓制力和打線火力串連，以8:4擊敗白襪成功終止連敗。

第四局洋基從白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）接連敲出安打，靠著桑契斯（Gary Sanchez）的二壘打打回兩分，再靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的兩分砲，攻下四分大局。

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托瑞斯。（資料照，今日美國）

桑契斯。（資料照，今日美國）

第六局和第七局再靠著托瑞斯的犧牲打、梅賓（Cameron Maybin）的陽春砲和桑契斯的滾地球再下三城，將比數拉成7:0。

第八局白襪吹起反攻號角，白襪靠著連續安打和麥肯（James McCann）的三分砲一共拿下四分，讓分差一口氣只剩三分。

第九局洋基再靠著連續安打和白襪投手滿壘時投出保送擠回一分保險分，九下白襪反攻未果，雖然敲出一支安打但還是遭到終結者查普曼（Aroldis Chapman）封鎖。

洋基投手方面，格林（Chad Green）主投兩局投出六次三振，柯提斯（Nestor Cortes Jr）五局失兩分投出七次三振，成功收下本季首勝。

R.羅培茲。（資料照，法新社）

打擊部分，托瑞斯單場四支二外加三分打點，桑契斯三支二同樣也有三分打點。

白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）四支二、麥肯四支一，是一發三分砲、新秀希梅涅茲（Eloy Jimenez）同樣有單場雙安的演出。

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