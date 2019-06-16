MLB》重返道奇球場遭狂噓 達比修有先發7局飆10K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕改穿小熊球衣的達比修有，今天回到前東家道奇主場遭球迷狂噓，但他繳出7局10K失1分好投，明星隊友瑞佐（Anthony Rizzo）9局上擊出致勝兩分砲，率小熊2：1逆轉贏球，達比修有無關勝敗，但對於自己的表現相當滿意。

達比修有前年季中轉戰道奇，但在世界大賽連2場被打爆，包括第7戰在道奇球場只投1.2局被KO，看著太空人奪冠噴香檳，達比修有季後黯然告別道奇，以6年約加盟小熊，此役是他在世界大賽G7失利後，首度回到道奇球場出賽。

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道奇球迷今天毫不客氣，達比修有不論是賽前球員介紹、登上投手丘、或是上場打擊時，都被場邊球迷大聲狂噓，但賽前已調整好心態的達比修有，並未因此受影響，此役大量使用速球，先發投滿7局飆出10K，有7次是不動三振。

達比修有7局狂飆10K只掉1分。（美聯社）

達比修有前3局送出4K，4局下第一球被維杜戈（Alex Verdugo）逮到，掃成中外野陽春砲，失掉今天唯一一分，用109球投完7局，最後面對13名打者未被敲安，相隔近2年再度投出單場7局10K以上、責失分不超過1分的比賽，上一次正是他加盟道奇後的首場先發。

道奇年輕強投畢爾勒（Walker Buehler）不遑多讓，開賽連續解決17名打者，前5局投出無安打，直到6局上才被羅素（Addison Russell）敲安突破，用100球投完7局，飆6K沒有保送，僅挨2支一壘打無失分，退場時是勝投候選。

畢爾勒前5局未被敲安，投完7局無失分。（法新社）

8局打完道奇1：0領先，不料戰局在9局上風雲變色，終結者簡森（Kenley Jansen）登板第1球就投出觸身球，接著一顆招牌卡特球投到紅中，被瑞佐掃成右外野致勝兩分砲，9局下道奇反攻未果，以1：2遭逆轉，畢爾勒勝投也飛掉。

達比修有賽後表示，今天是他生命中相當重要的一天，在道奇球場出賽投出好表現，讓他得以放下過去，繼續往前邁進，達成了賽前設定的目標，受訪時心情相當好，甚至能夠拿球迷的噓聲開玩笑：「我想以後會有更多（噓聲）吧！」

瑞佐9局上擊出致勝兩分彈。（美聯社）

達比修有首度重返道奇球場，投出好表現。（法新社）

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