MLB》勇士主場觀眾人數破紀錄 終結者放火遭網友怒噴（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天國聯東區龍頭勇士隊，在主場太陽信託公園迎戰費城人隊的比賽，進場觀戰人數高達4萬3593人，創下主場新高紀錄，可惜的是勇士隊在第九局遭到費城人隊逆轉，終場以5：6輸給費城人隊，系列賽目前1勝1敗。

勇士隊這場比賽靠著超級新秀萊利（Austin Riley）本季第11轟先馳得點，三上勇士隊再下一城，三下勇士先發投手紐康柏（Sean Newcomb）遭到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的強襲球擊中退場，該局費城攻下3分逆轉。

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萊利敲出本季第11轟。（法新社）

第四局費城人隊靠著赫南德茲（Cesar Hernandez）的陽春彈拉開分數，第五局下半唐納森（Josh Donaldson）對費城人隊先發投手諾拉（Aaron Nola）敲出三分彈，幫助勇士以5：4要回領先。

第九局勇士派出傑克森（Luck Jackson）上場關門，他先遭到金德利 （Scott Kingery）敲安，接著羅德里奎茲（Sean Rodriguez）犧牲觸擊造成傑克森失誤，導致二、三壘有跑者，赫南德茲再敲出左邊方向安打帶有兩分打點逆轉，九下費城人終結者內里斯（Hector Neris）投出三上三下成功關門，終場費城人隊以6：5擊敗勇士隊，雙方的勝場差僅剩1.5場。

赫南德茲敲出逆轉兩分打點安打。（今日美國）

太陽信託公園從2017年開始成為亞特蘭大勇士隊的新主場，今天太陽信託公園在臉書上張貼了進場觀戰人數4萬3593人的主場新紀錄，可惜球隊也未能贏球，有網友就在該篇貼文底下怒噴：「所以有43593人看牛棚放棄比賽？」、「勇士隊有著很棒的粉絲基礎和良好的先發輪值，但可恥的是，我們的總管卻連一個終結者都弄不到。」

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