唯一結合泛舟！秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項 台灣好手吳明杰奪冠

秀姑巒溪國際泛舟鐵人競賽今天舉行，由台灣三鐵好手吳明杰以3小時14分43秒壓線拿冠軍，勇奪泛舟鐵人界霸主。（東管處提供）（記者花孟璟攝）



〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣唯一結合泛舟、路跑、自行車三項的鐵人賽事，2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人競賽，今天清晨6點半在花蓮瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟遊客中心出發，吸引逾千名選手報名，今年梅雨雨量充足，秀姑巒溪水量豐沛、激流處處，參賽的1000多位選手都大呼過癮，三鐵組冠軍吳明杰只花了3小時14分43秒抵達終點！

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽今年邁入第10屆，賽程結合泛舟11公里、路跑12.6公里、自行車44公里，從花東縱谷穿越海岸山脈、到東海岸看太平洋，景色一等一，吸引超過1000名選手參加，其中有來自13國34位外籍選手組隊報名！

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今天清晨瑞穗鄉還籠罩在早晨的霧氣當中，上午6點半瑞岡大橋鳴槍出發，選手們抬著橡皮艇快跑進入秀姑巒溪水道進發挑戰激流，這幾天秀姑巒溪水位來到58.5公尺，水量充沛，也讓賽事更刺激，11公里的泛舟領先群選手只花1小時就完成，在泛舟休息站奇美更衣、換穿球鞋後，路跑12.6公里到新長虹橋，再騎自行車到台東長濱鄉金剛大道再折返。

泛舟鐵人三項冠軍約上午10點出爐，由去年代表臺灣到夏威夷參加IRONMAN World Championship 的三鐵好手吳明杰率先返回終點，成績3小時14分43秒；鐵人兩項（泛舟＋路跑） 冠軍由選手張致遠以1小時59分26秒奪得。

主辦東部海岸國家風景區管理處表示，今年參賽好手包括投身鐵人運動長達20年以上的「百鐵教父」賴曉春組隊挑戰，連續2年取得佳績的「鐵人工廠」戰隊、「極地超馬好手」陳彥博、Wings For Life全球路跑台灣站3度奪冠的長跑健將李智群等，都讓比賽更精彩。

水系全長104公里的秀姑巒溪是東部第一大河，從縱谷往北、經瑞穗鄉往東切穿海岸山脈、流入太平洋，水量豐沛，泛舟河段就從瑞穗鄉瑞岡大橋旁的秀姑巒溪泛舟遊客中心出發，終點在靜浦村長虹橋，長達20多公里，由於陡峻的掘鑿曲流地形，以及至少5、60處激流險灘，早在1981年就開始發展泛舟運動，歷史也最悠久。

花蓮秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽今天登場，吸引超過千人報名，今年梅雨季節正常發揮，秀姑巒溪水位58.5公尺水量充沛，讓激流更顯得刺激！（記者花孟璟攝）

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽第一項「泛舟」從秀姑巒溪泛舟遊客中心出發，抵達泛舟終點線奇美泛舟休息站，泛舟小艇準備搶灘。（記者花孟璟攝）

「撞到啦！」秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽今天舉行，右邊橡皮艇被水流沖得「倒退嚕」撞右邊橡皮艇，激起陣陣水花。（記者花孟璟攝）

2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽今年第十屆，吸引國內外選手逾千人報名。（記者花孟璟攝）

2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽週日登場，通過激流時橡皮艇上下跳動，還會進水，讓選手大呼好玩。（記者花孟璟攝）

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