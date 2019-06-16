MLB》抗議好球帶被趕出場 馬查多摔球具狂噴髒話（影音）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天以8：14遭洛磯逆轉，球星馬查多（Manny Machado）因抗議好壞球被趕出場，氣得怒砸球具、對主審狂噴髒話，隊友史壯姆（Matt Strahm）和總教練也相繼遭驅逐。

教士投手今輪番崩盤，開賽連5局掉分，前2打席都敲安的馬查多，5局上目送一顆外角低球進壘，被主審拉掉判三振出局，馬查多轉身理論馬上被趕出場，他怒摔頭盔槓上主審，狂噴髒話大爆氣，隨後更把球棒甩得老遠，繼續怒飆髒話。

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馬查多抗議好壞球判決，槓上主審。（USA TODAY Sports）

馬查多被趕出場，怒摔頭盔。（美聯社）

6局下教士換投，梅頓（Phil Maton）登板接手，史壯姆在場邊吆喝「Phil（梅頓的名字）加油」為隊友打氣，卻被主審Bill Welke趕出場，教士總教練格林（Andy Green）上場抗議也遭驅逐，史壯姆認為，主審可能是把隊友Phil的名字聽成自己的名字Bill，才會誤會他是在挑釁。

馬查多受訪時表示，他是因為覺得主審今天的好壞球判決並不公平，影響了比賽的氣氛才會爆氣抗議，「雖然這只是我的個人意見，但我就是覺得、今天我們的投手有很多球他都沒判（好球），我只是想讓他知道這件事。」

大聯盟記者指出，從影片中嘴形判斷，當時馬查多頻對主審咆哮「這場比賽都這樣」，並且夾雜著一連串髒話，對此馬查多表示：「這只是比賽當下的情緒所致，我們有很多球都蠻偏離好球帶、卻被判好球，我們理應有個更棒的好球帶。」

馬查多生涯第5次被趕出場，加盟教士後第一次。（美聯社）

馬查多回休息室繼續爆氣。（美聯社）

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