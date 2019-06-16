日職》棒打巨人王牌菅野智之 王柏融連9戰敲安堆新高（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在札幌巨蛋和巨人進行3連戰最後一戰，「大王」王柏融對上巨人王牌菅野智之，第2打席擊出安打，持續堆高個人最長的連9場敲安紀錄，火腿終場以3：7不敵巨人，苦吞2連敗。

火腿首局從巨人澤村賞王牌菅野智之手中灌進3分，但巨人下個半局就展開反擊，單局5安灌進5分，打得火腿先發杉浦稔大頭昏眼花，巨人反以5：3超前。

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首打席未敲安的王柏融在3局下再度對決菅野智之，相中139公里的卡特球，擊出中外野落地安打，連續9場敲安，值得一提的是，兩人曾在2017年3月中職日職對抗賽交過手，當時王柏融也曾對菅野敲出安打。

巨人4、5兩局再各拿1分，菅野智之首局掉分就沒有再失分，後6局僅被大王敲出安打，此役先發7局挨6安失3分，另有5次三振和1次保送，巨人終場以7：3大勝火腿，他也收下本季第7勝，與橫濱今永昇太和中日柳裕也並列央聯第一。

王柏融此役4打數1安打，打擊率略降至3成01，在洋聯打擊排行榜上仍暫居第6；巨人旅日好手陽岱鋼連兩場替補上陣，7局下代守右外野，1打數吞K，打擊率降至3成01。

巨人王牌菅野智之。（取自讀賣巨人推特）

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