中職》陳鏞基因傷上半季報銷 「小山川穗高」遞補上陣

陳鏞基右手開刀下二軍，姚雨翔拉上一軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅主砲陳鏞基因右手掌骨刺導致刺痛，明天將進行小手術，上半季確定報銷，獅隊總教練黃甘霖透露，陳鏞基手術過後會先休息10天，之後再重新開始訓練，預計下半季歸隊。

本季陳鏞基出賽42場，141打數擊出39支安打，打擊率2成77，外帶7轟、6盜、23分打點，主守一壘，他下二軍開刀養傷後，獅隊今天決定將19歲小將姚雨翔升上一軍，對桃猿之戰扛先發第5棒，原本獅隊教練團安排姚雨翔擔任先發一壘手，但擔心他守備負擔和壓力太大，後來決定讓他打DH。

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姚雨翔本季在二軍豬賽31場，97打數敲6轟，打擊率2成99，身高185公分、體重破百公斤，身形壯碩，許多隊友稱他「小羅敏卿」、「小山川穗高」。

今天姚雨翔一軍初登場就擔任先發第5棒、打DH，補上陳鏞基因傷缺陣的戰力空缺，黃甘霖說，姚雨翔在二軍有一段時間了，打擊不錯，原本擔心的一壘守備問題也逐漸好轉，如果打得不錯的話，下半季多了可用之兵，「相信他。」

年僅19歲且一軍初登場就先發扛中心棒次，壓力會不會很大?姚雨翔表示不會，他說，「昨天跟了一軍一場比賽，年初又去日本跟西武打過交流賽，不會緊張了，去日本比賽比較緊張。」

由於身形壯碩，加上一壘守備有待加強，姚雨翔在二軍期間，練習日獅隊二軍教頭高志綱都要求他要「特跑」，二軍守備教練周廣勝則針對姚雨翔一壘守備做「特守」，訓練菜單相當精實。

有趣的是，姚雨翔父母是老獅迷，1995年夫妻倆還去福岡巨蛋看統一獅打亞洲太平洋超級棒球賽，並與強投王漢合照，小時候姚雨翔常跟老爸去台體大棒球場看職棒，但以前他是兄弟象迷，如今加盟統一，老爸和老媽都很開心。

陳鏞基右手開刀下二軍。（記者陳志曲攝）

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