日本公開賽》不敵中國直板王 林昀儒亞軍作收

林昀儒不敵中國名將許昕，屈居亞軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台灣小將林昀儒今天傍晚在2019年日本桌球公開賽男單決賽，以1:4不敵世界排名第三的中國直拍橫打名將許昕，屈居亞軍，仍寫下個人在世界巡迴賽白金系列賽最佳戰績。

2001年，蔣澎龍在日本公開賽男單決賽以直落四橫掃南韓削球名將朱世赫，拿到冠軍﹔隔年輪到莊智淵發威，他一路殺進決賽才以2:4不敵希臘名將克倫嘉，2004年小莊第二度打進日本公開賽冠軍戰，但最終不敵中國名將陳玘，抱回第二座亞軍。

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29歲的許昕這次一路打敗大島祐哉、莊智淵、張禹珍，4強戰再以4:3扳倒世界球王樊振東﹔林昀儒則在首輪以4:3力退南韓新秀趙勝敏後，如倒吃甘蔗，連續解決林高遠、卡德拉諾及黑馬孫聞，生涯首度闖進白金系列男單決賽。

狀況奇佳的許昕這次日本公開賽包辦3座冠軍。（取自國際桌總官網）

林昀儒過去和許昕碰面7次都是在雙打賽，包括5場男雙及2場混雙，小林只拿下1勝6負，單打則是首度遭遇。

首局，林昀儒克服開局1:4落後追平9平，但隨後兩記正手機會球都拉丟，以9:11拱手讓人。次局，小林在10:8聽牌下錯失兩個局點，反倒以12:14再丟一局。

第三局，林昀儒在8:7領先時適時喊出暫停穩定心情，順利以11:8扳回一城。但許昕第五局起火力全開，以11:3、11:8再下兩城，繼2015年之後第二度在日本公開賽封王。

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