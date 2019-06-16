日職》穿著99號大王背號開球暴投 日女星直呼好緊張

日本女星池端玲名開球時差點砸到王柏融。（取自日媒sanspo）

〔記者倪婉君／綜合報導〕穿著和王柏融一樣的99號粉紅球衣，31歲的日本女星池端玲名今為火腿開球，並由王柏融擔任打者，結果她投出一顆暴投球，開完球後直呼太緊張了。

北海道釧路市出身的池端玲名，在日本及台灣都從事演藝工作，她之前就聽過「大王」大名，也曉得他在台灣是「四割男」打者。池端之前就「直接指名」王柏融擔任開球打者，結果也獲得球團同意，因此一看到王柏融擔任打者，顯得很開心。

請繼續往下閱讀...

左右手並用的池端，選擇左手投球，投出一顆朝王柏融身後而去的暴投球，她笑說：「太緊張了，應該再往中間一點投。」

火腿IG也放上王柏融和池端的合照，兩人擺出一樣的手勢拍照，還秀出球衣背號的99號，球迷則在底下留言稱讚兩人都很可愛，還有人發文敲碗「在一起」。

王柏融和池端玲名合照。（取自火腿IG）

＼ #池端レイナ 始球式／

台湾で活躍中の女優 池端さんが #王 柏融 選相手に始球式



#GAORA プロ野球中継

@TokyoGiants

6/16（日） 13:30【生】



Check It Out！On https://t.co/a72z5QUxJz #lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/FvKApLLt5Q — ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 2019年6月16日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法