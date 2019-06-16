中職》得分援護率近10 王溢正全聯盟最幸福先發投手

Lamigo桃猿先發投手王溢正。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅來到桃園宛如「地獄客場」，今天以4:12不敵Lamigo桃猿，本季獅隊在桃園9戰全敗，對此現象桃猿教頭洪一中也感到不解，只說，「一直以來我們在主場戰績比較好，可能球員感覺比較舒服吧。」

桃猿打線火力全開，全場狂敲18支安打，林立、藍寅倫、陳俊秀都繳出3安「猛打賞」，廖健富前兩打席都敲安帶有打點，灌進3分打點，獲選單場MVP。

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5月中旬起廖健富曾連23打數沒敲安打，近4戰都敲安，手感復甦，他表示，去年打得不錯，今年希望更好，想得比較多，打起來綁手綁腳，最近賽前和賽後會特打，多與打擊教練曾豪駒討論，想法簡單化，不再把自己繃那麼緊。

獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫遭桃猿打線狂攻猛打，首局就掉6分，追平生涯單局最多失分紀錄，僅撐2局失8分苦吞本季第3敗，洪總對首局打下大量分數感到驚訝，直說很少看到潘威倫有這樣表現。

反觀桃猿先發投手「姐姐」王溢正，投5.2局失4分，投球內容平平，靠「愛姐姐打線」全力相挺拿下本季第6勝，目前暫居本土投手最多勝。

值得一提的是，本季王溢正先發登板，隊友得分援護率（平均先發每9局隊友得分）達9.8，在全聯盟至少先發30局的19名投手當中高居第一，羅里奇僅2.9排名墊底。

廖健富前兩打席都敲安帶有打點，灌進3分打點，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

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