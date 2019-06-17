MLB》德弗斯延長賽致勝轟 紅襪奪本季最長5連勝

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪今天作客巴爾的摩金鶯，進行雙方三連戰最後一場比賽，紅襪在10局延長賽打線大爆發，一口氣狂灌5分，最終以8：6擊敗對手，系列戰橫掃金鶯，並收下紅襪本季最長的5連勝，但在美東還落後龍頭洋基5.5場。

紅襪笑納5連勝。（今日美國）

此役3局下金鶯率先發動攻勢，靠著布洛斯頓（Keon Broxton）以及艾伯托（Hanser Alberto）2支安打換回1分，4下紅襪展開反攻，1出局後連續4安打回2分反倒將比分超前，8局下金鶯首棒打者維拉（Jonathan Villar）獲得保送上壘後連盜2個壘包，再靠著投手暴投跑回1分，隨後威克森（Stevie Wilkerson）、艾伯托再補2安攻下超前分，但紅襪赫南德茲（Marco Hernandez）9上扮演救世主，敲出中外野陽春砲將比分再度追平。

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赫南德茲9局追平陽春砲。（今日美國）

9局打完雙方3：3平手，進入延長賽，10上首棒上場的德弗斯（Rafael Devers）一上場就敲出一發中外野超大號全壘打，隨後再靠著3支安打、1次保送及對方守備失誤攻下4分，10局下金鶯雖然靠著威克森及曼西尼（Trey Mancini）各一發全壘打追回3分，但最終金鶯還是以6：8落敗，遭到橫掃。

德弗斯10局超大號全壘打。（今日美國）

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