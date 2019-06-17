MLB》終結連10打席無安打！ 大谷4打數敲2安甩低迷

大谷今4打數敲出2安打，手感稍微回溫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與光芒系列賽最終戰，日前締造完全打擊的大谷翔平，接下來卻連兩天手感低迷，此役擔任第三棒DH，終於回溫敲出2安打，一路落後的天使雖然在9局下急起直追，不過最後仍以5：6惜敗光芒。

前役靜悄悄的大谷翔平，今天首局首打席選到四壞保送，3局上第二個打席則是站著不動遭三振，但5局上天使2：3落後時，相中85.7英哩（約138公里）變速球，敲出右外野安打，終結連10打席無安打，隨後靠著隊友助攻跑回來球隊追平的第3分。

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大谷5上敲安，終結連10打席無安打低迷。（美聯社）

然而光芒第四任菜鳥投手Colin Poche，在6、7局登板表現亮眼，連兩個半局都讓天使打者三上三下，大谷7局上也吞下此役第2K。8局下，光芒又有攻勢靠著2安和捕逸取得6：3領先。

而9上天使在1出局後，拉史特拉 （Tommy La Stella）先敲安上壘，隨後「神鱒」楚奧特 （Mike Trout）轟出左外野兩分砲，替球隊追回兩分，下棒大谷第一顆球就出棒，敲出內野安打，不過接下來2名打者都沒能再有安打出現，最終天使就以5：6輸球。

大谷5上敲安，終結連10打席無安打低迷。（美聯社）

天使先發新秀投手坎寧（Griffin Canning）主投6局失4分最後苦吞敗投；光芒表定的先發投手史坦內克（Ryne Stanek）投1.１局被敲1安失1分無關勝負，Colin Poche中繼2局無失分，漂亮收下勝投。

大谷翔平此役合計4打數2安打，為球隊跑回1分，打擊率稍微回升到2成78。

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