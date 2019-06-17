MLB》德容再扮救世主 8局關鍵陽春砲率紅雀險勝大都會

〔體育中心／綜合報導〕聖路易斯紅雀今天作客紐約大都會，進行雙方四連戰最後一場比賽，紅雀全場雖然只敲3安，但德容（Paul DeJong）再度扮演救世主角色，8局掃出一發關鍵陽春砲，以4：3險勝大都會，系列戰取得3勝1敗，而獲勝的這3場德容皆有全壘打演出。

德容8局關鍵陽春砲。（今日美國）

此役紅雀在首局率先發動攻勢，德容先是被保送上壘，下棒高德史密特（Paul Goldschmidt）馬上揮出一支左外野全壘打，紅雀取得2分領先，1局下大都會展開反攻，靠著史密斯（Dominic Smith）、戴維斯（J.D. Davis）連敲2安追回1分。

請繼續往下閱讀...

高德史密特2分砲。（今日美國）

3下大都會攻勢再起，2出局後卡諾（Robinson Cano）、海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、拉加雷斯（Juan Lagares）連續3安送回2分將比分超前，4上紅雀雖然沒有敲出任何安打，但靠著2個保送加上1次守備失誤，不費吹灰之力就攻下1分，再度將比分追平。

卡諾敲安。（法新社）

比賽來到8局上，德容在1好3壞的情況下，面對一顆失投的紅中滑球，將球掃出左外野大牆，形成一支超前比分的陽春全壘打，隨後2局大都會打線都遭到馬丁尼茲 （Carlos Martinez）封鎖，最終紅雀就以4：3擊敗地主大都會。

卡諾敲安。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法