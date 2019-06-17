NBA》真的要組「宇宙湖」！ 美媒曝湖人要搶雷納德

湖人下一位想補強的竟然是剛替暴龍奪冠的雷納德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的鵜鶘隊明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）交易案昨塵埃落定，新球季確定加盟洛杉磯湖人攜手詹姆斯（LeBron James），而今天更有美媒爆料，湖人下一位要瞄準的球員，竟是剛替暴龍奪下隊史首冠的「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）。

昨天才剛完成「六換一」的重磅交易，成功換來「一眉哥」A.戴維斯加盟，湖人馬上就被跟沃克（Kemba Walker）、厄文（Kyrie Irving）還有J.巴特勒（Jimmy Butler）連在一起，不過《The Ringer》記者Kevin O'Connor稍早卻指出，湖人真正想補強的球員，是甫帶領暴龍奪冠的雷納德。

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O'Connor稍早透露：「如果湖人想要沃克或其他一名身價昂貴的自由球員，都必須等到AD的交易正式完成之後，如果交易在7月6日前完成，湖人將無法清出3270萬的薪金空間，用來簽約沃克或其他頂薪球員─像是雷納德。」

美媒先前報導，如果湖人跟鵜鶘能推遲到7月30日才完成交易的話，那麼湖人最多將有能有3250萬的薪金空間，不過如果是在7月6日前交易，那麼薪金空間最多將只剩2780萬。而正式交易後，A.戴維斯若不放棄保證金（410萬），湖人薪資空間會只剩2370萬，絕對無法讓他們再簽下一名頂薪球員。

新球季A.戴維斯將降臨湖人，攜手詹姆斯一同爭冠。（資料照，取自詹姆斯IG）

雖然剛替多倫多奪冠，不過有美媒透露雷納德打算投入自由市場尋求更大的合約，而他若不跳脫合約，下季薪水將是2130萬美元（約6.7億台幣），但本季他完全證明自己身價，不但在例行賽繳出生涯新高場均26.6分成績單，季後賽更轟下史上第三高的732分，若成為自由球員，雷納德應會想尋求至少5年的頂薪長約。

湖人已經連續6個賽季無緣季後賽，詹姆斯曾向球迷保證，他將會奪下一座總冠軍，若紫金大軍在這個夏天如願成功補進雷納德，「宇宙湖」恐怕不僅將有機會成為季後賽隊伍，更直接躍升成為明年奪冠的大熱門之一。

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