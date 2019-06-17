日職》只被王柏融敲安打 巨人王牌透露回穩關鍵

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌菅野智之昨對日本火腿先發，第一局被猛攻3分，不過第二局就開始穩定下來，只被王柏融敲安打，最後投完7局拿下本季第7勝，菅野賽後總結表示：「雖然內容和身體狀況都不完美，但已經盡了全力。」
＼ #王柏融 追撃のヒット ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 16 June 2019
王選手ヒット チームに流れを引き寄せたい
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菅野首局不穩，接連被西川遙輝、大田泰示、近藤健介、中田翔敲安打，一下子丟掉3分，他表示：「第一局使用了很多種球路，曲球和指叉球被抓到了，後來才與捕手炭谷銀仁朗討論。」
修正過後果然發揮成效，菅野首局後迅速回穩，只在第三局被王柏融敲安打，一路投到第七局。而大王相中的則是一記139公里卡特球，敲出中間方向安打。擔任球評的退役名捕里崎智也表示：「菅野雖然狀況不好，還是能有效壓制打者，真不愧是王牌。」
交流戰開打以來，巨人已經連續搶下4個系列戰勝利，菅野表示，不僅要交流戰優勝，也希望最後能夠拿下聯盟優勝。
菅野智之。（取自讀賣巨人官方推特）