NBA》陪勇士重建、與林書豪麻吉 李伊情定丹麥網球甜心

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪和前NBA明星球員李伊在推特曬恩愛。（截自李伊推特）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA明星球員李伊（David Lee）與「丹麥甜心」球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）於上周在義大利舉行風光婚禮！共有120賓客受邀一同見證這甜蜜的時刻。

李伊和沃茲妮雅琪在三年前相識相遇，並於2017年11月訂婚。上周日他們在義大利Castiglion del Bosco酒店舉行婚禮，由前球后小威廉絲（Serena Williams）擔任沃茲妮雅琪的伴娘，日前效力於國王的巴恩斯（Harrison Barnes）和公鹿的P.加索（Pau Gasol）做為賓客前來觀禮。

請繼續往下閱讀...

球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（資料照，美聯社）

現年36歲的李伊曾在NBA入選兩屆的MVP，司職中鋒和大前鋒，先後效力於尼克、勇士，塞爾提克，獨行俠和馬刺。在他的職涯內共出戰829場例行賽，場均登場29.3分鐘可得13.5分8.8籃板和2.2次助攻。

在2014-15賽季中，李伊作為勇士的役員隨球隊奪得NBA總冠軍，之後又被輾轉至其他球隊。2016-17賽季結束後，李伊宣布退休。

而李伊與林書豪熟識並不是新聞，2人不但常在社交媒體上聯繫，更曾一同來台舉辦籃球訓練營，可說是相當難得的經驗。

前NBA明星球員李伊（David Lee）。（資料照，美聯社）

李伊與林書豪熟識，2人曾一同來台舉辦訓練營。（資料照）

「丹麥球后」沃茲妮雅琪現年29歲，做為日前世界上最傑出的網球選手之一。她拿到30個WTA巡迴賽單打冠軍、2個雙打冠軍，曾71周排名世界第一。

沃茲妮雅琪在女網球選手位列第四，僅次於美國小威廉絲、大威廉絲（Venus Williams）和俄羅斯莎拉波娃（Maria Sharapova）。

Best weekend of my life ❤️ pic.twitter.com/4RcowKAIGb — Caroline Wozniacki （@CaroWozniacki） 2019年6月16日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法