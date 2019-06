NBA》陪勇士重建、與林書豪麻吉 李伊情定丹麥網球甜心

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪和前NBA明星球員李伊在推特曬恩愛。(截自李伊推特)

〔體育中心/綜合報導〕前NBA明星球員李伊(David Lee)與「丹麥甜心」球后沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)於上周在義大利舉行風光婚禮!共有120賓客受邀一同見證這甜蜜的時刻。

李伊和沃茲妮雅琪在三年前相識相遇,並於2017年11月訂婚。上周日他們在義大利Castiglion del Bosco酒店舉行婚禮,由前球后小威廉絲(Serena Williams)擔任沃茲妮雅琪的伴娘,日前效力於國王的巴恩斯(Harrison Barnes)和公鹿的P.加索(Pau Gasol)做為賓客前來觀禮。

球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)。(資料照,美聯社)

現年36歲的李伊曾在NBA入選兩屆的MVP,司職中鋒和大前鋒,先後效力於尼克、勇士,塞爾提克,獨行俠和馬刺。在他的職涯內共出戰829場例行賽,場均登場29.3分鐘可得13.5分8.8籃板和2.2次助攻。

在2014-15賽季中,李伊作為勇士的役員隨球隊奪得NBA總冠軍,之後又被輾轉至其他球隊。2016-17賽季結束後,李伊宣布退休。

而李伊與林書豪熟識並不是新聞,2人不但常在社交媒體上聯繫,更曾一同來台舉辦籃球訓練營,可說是相當難得的經驗。

前NBA明星球員李伊(David Lee)。(資料照,美聯社)

李伊與林書豪熟識,2人曾一同來台舉辦訓練營。(資料照)

「丹麥球后」沃茲妮雅琪現年29歲,做為日前世界上最傑出的網球選手之一。她拿到30個WTA巡迴賽單打冠軍、2個雙打冠軍,曾71周排名世界第一。

沃茲妮雅琪在女網球選手位列第四,僅次於美國小威廉絲、大威廉絲(Venus Williams)和俄羅斯莎拉波娃(Maria Sharapova)。

