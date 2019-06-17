MLB》柳賢振好投卻無緣10勝 超狂防禦率仍海放全聯盟

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季王牌柳賢振今天先發再繳出好表現，面對小熊主投7局失2分皆非自責分，還飆出8K。無奈柳賢振雖繳出優質先發，隊友火力支援卻來得太慢，道奇最後以3：2險勝小熊，柳賢振再度與第10勝擦肩而過，不過防禦率下修至驚人的1.26，仍是海放全聯盟投手。

柳賢振今在首局遭遇小亂流，在2出局後被連敲2安，不過還是用滾地球化解得點圈有人危機，接著馬上回穩，2到4局都漂亮讓小熊打者3上3下。

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6局上隊友守備失誤讓首名打者就上壘，隨後布萊恩（Kris Bryant）先補上1安，柳賢振雖然用滾地球、三振抓下出局數，小熊卻還是靠著安打和犧牲打，拿下2分取得領先；不過下個半局，道奇強打貝林傑（Cody Bellinger）開轟陽春砲，將戰局扳平。

7局上柳賢振續投，再飆兩K讓對手三上三下，不過用球數過多的狀況下，他在投完7局後就退場休息。而道奇到了8下才又有攻勢，靠著保送和馬丁（Russell Martin）的適時安打，辛苦打回超前分，最終就以3：2擊敗小熊贏球。

柳賢振7局被擊出7支安打，6局雖然遇亂流掉2分，卻皆非自責分，投出8次三振，沒有任何一次保送，雖然仍是無緣本季第10勝，不過防禦率1.26、WHIP值0.82的傲人成績，持續朝亞洲第一人獲選塞揚獎之路挺進。

柳賢振7局好投雖無緣10勝，不過超狂防禦率卻仍海放全聯盟。（USA TODAY Sports）

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