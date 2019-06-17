MLB》檢方指歐提茲槍擊主謀 「將有40年看不到太陽！」

2019/06/17 12:22

歐提茲上週遭到槍擊。（資料照，歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕關於震驚全球的傳奇球星「老爹」歐提茲遭槍擊案，多明尼加當局向媒體表示，目前已接近逮捕幕後主嫌，也強調這名買凶殺人的嫌犯時候已到。

美國有線電視新聞網CNN今天報導，多明尼加檢察官古茲曼（Milciades Guzmán）前天向媒體表示，這名目前仍未具名的主嫌已經接近落網，還強調：「他的時候已到，將有40年的時間見不到太陽！」

43歲的歐提茲在台灣時間10日於多國首都聖多明哥一處餐廳酒吧戶外座位，遭到歹徒近距離槍擊下背部。歐提茲已搭乘紅襪球團派出的醫療專機返回波士頓麻州總醫院治療，目前狀況穩定，而負責開槍的槍手克魯茲（Ferreira Cruz）也已於13日遭逮捕。克魯茲還一度聲稱他不是要槍殺歐提茲，但已遭檢方駁斥，畢竟歐提茲在多國的知名度極高，不可能認錯。

負責開槍的槍手克魯茲遭到逮捕。（歐新社）

當地警方指這起買凶殺人的案情「複雜」，且參與其中的嫌犯多達10人以上，目前已有10人拘捕到案，甚至還有媒體報導指出槍擊原因是和歐提茲與當地毒梟妻子有染，但這並未獲得多國當局證實。多國檢方表示，希望本周能公布犯案動機的細節，並對整起事件完整說明。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.