NBA》不是塔圖姆！ 美記曝綠衫軍搶不到AD是因為「他」

美媒透露，明星控衛厄文去留的不確定性，才是綠衫軍搶人失利的主因。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「一眉哥」A.戴維斯最終落腳湖人，搶人大戰也告一段落，「綠衫軍」塞爾提克原有機會爭取戴維斯加盟，但卻不願意把潛力新秀塔圖姆（Jayson Tatum）擺上交易桌，最後只能敗興而歸。不過今卻有美媒透露，明星控衛厄文（Kyrie Irving）去留的不確定性，才是綠衫軍搶人失利的主因。

《波士頓先驅報》記者Steve Bulpett今爆料，綠衫軍雖然有試圖和鵜鶘討論這筆交易，但鵜鶘方知情人士卻透露，綠衫軍之所以會搶輸紫金軍團，是因為他們這次開的報價不像之前報導地那麼誘人。

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「這當然是可以理解的，因為他們（綠衫軍）依然抱持著厄文會留下來的打算。」 Bulpett說道，「但事實上，因為厄文仍未確定是否續留，讓綠衫軍很難決定到底要放棄多少籌碼去換來戴維斯，而且厄文未來如果不願意長留，想留下戴維斯的機率恐怕也很低。」

年僅21歲的小將塔圖姆，本季已能繳出場均15.7分和6籃板的成績單，潛力十足。（資料照，法新社）

去年在厄文和海沃德（Gordon Hayward）因傷缺席下，塞爾提克靠著殘缺的陣容闖進東冠，在今年兩人歸隊，球隊備受矚目的情況下，綠衫軍本季表現卻跌跌撞撞，綠衫軍也成為NBA史上首支前5場奪勝，卻連吞4敗遭淘汰的球隊。

27歲的厄文本季季後賽表現不像過往在騎士時神勇，領袖能力遭質疑，季後賽次輪對上公鹿，5戰場均投籃命中率僅35.2%，三分球更低到只有22.7%，塞爾提克僅拿1勝就出局，賽後也傳出厄文心灰意冷，希望轉隊另起爐灶。而先前報導指出，厄文已與籃網高層洽談加盟事宜，期盼能與杜蘭特組成新勢力。

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