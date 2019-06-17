MLB》鮑爾飆生涯首場完封勝 印地安人系列戰橫掃老虎

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭印地安人今天作客底特律老虎，進行雙方三連戰最後一場比賽，印地安人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）演出生涯首場完封，再加上印地安人打線大爆發全場狂敲14支安打，最終就以8：0擊敗對手，並且在系列戰橫掃老虎。

鮑爾完封9局振臂高呼。（美聯社）

印地安人在首局就展開攻勢，2出局後連續2支安打送回1分，3局上林多（Francisco Lindor）、莫卡多（Oscar Mercado）連2支二壘安打攻回1分，隨後奇普尼斯（Jason Kipnis）再補上一發右外野2分砲取得4：0領先。

請繼續往下閱讀...

3局普尼斯右外野2分砲。（法新社）

4局上印地安人攻勢再起，靠著4支安打以及1次故意四壞球保送再添2分，6局上莫卡多在2出局後敲出一支二壘安打送回剛剛獲得保送上壘的馬丁（Leonys Martin），7局上印地安人2支安打1次保送攻占滿壘，奈昆（Tyler Naquin）敲出右外野高飛犧牲打再添1分，最終印地安人以8：0獲勝。

莫卡多敲安。（法新社）

印地安人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）今天用117顆球完投9局，完全封鎖老虎打線，全場飆出8K僅被敲4支安打沒有失分，拿下本季第5勝，吞敗的則是老虎先發Spencer Turnbull，他主投5局被敲10安失掉6分，吞下本季第6敗。

鮑爾投球英姿。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法