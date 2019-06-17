新竹雙箭后譚雅婷、陳怡瑄 勇奪世界射箭錦標賽2金1銅

台灣反曲弓女團，左起：倪大智教練、彭家楙、譚雅婷、雷千瑩。（記者蔡彰盛翻攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019年射箭世界錦標賽10日起在荷蘭斯海托亨博斯舉辦，我國反曲弓和複合弓項目頻傳捷報，在反曲弓項目男、女團皆搶進八強，取得六張東京奧運滿額門票。新竹市代表隊更取得2金 1銅佳績，分別為射箭雙后譚雅婷與陳怡瑄，分別在反曲弓女子團體組與複合弓女子團體組拿下金牌，而陳怡瑄與陳界綸在混雙拿下銅牌。市長林智堅表示，竹市一直擔任著選手們的後盾，希望選手以東京奧運奪牌為目標。

「臨機應變很重要，選手們表現得非常穩定。」從世界盃射箭賽第三站土耳其的金牌，到本次世界錦標賽的金牌，女團教練倪大智對於選手們的表現表示滿意，「階段性的任務已經取得，我們將全力備戰東京奧運！」

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睽違20年後奪下複合弓女子團體組金牌的陳怡瑄賽後表示，與隊友陳麗如、黃逸柔展現抗壓性，即使在第2局兩分落後情況下，最終還是以逆轉5分的比數，229：224勝美國，繼1999年後拿下史上第2面世錦賽金牌，其中第四局中華隊更是以連3支10分箭強勢收尾。

譚雅婷說，反曲弓在金牌戰過程中，她與隊友雷千瑩、彭家楙，擊敗里約奧運金牌由前任和現任世界紀錄保持人崔美善、姜彩榮領軍的南韓隊，順利拿下史上第一面世錦賽女子反曲弓金牌，譚雅婷表示相信自己，相信隊友，為東京奧運努力。

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